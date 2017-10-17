"Ман Сити" одолел "Наполи", "Шахтер" в меньшинстве вырвал победу у "Фейеноорда"

"Манчестер Сити" победил "Наполи" в матче группового турнира Лиги чемпионов. Уже к 13-й минуте подопечные Хосепа Гвардьолы отличились дважды.

В другом поединке группы F "Шахтер" одержал волевую победу над "Фейеноордом" благодаря дублю Бернарда. С 75-й минуты донецкий клуб играл в меньшинстве.

После трех туров "Ман Сити" еще не терял очков и возглавляет турнирную таблицу. "Шахтер" идет вторым.

Лига чемпионов

Групповой турнир

Группа F

"Манчестер Сити" (Англия) - "Наполи" (Италия) - 2:1 (2:0)

Голы: Стерлинг, 9 (1:0). Габриэл Жезус, 13 (2:0). Диавара, 73 - с пенальти (2:1).

Нереализованный пенальти: Мертенс, 38 (вратарь)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф, Де Брейне, Фернандинью, Сильва (Гюндоган, 76), Стерлинг (Бернарду Силва, 70), Габриэл Жезус (Данилу, 87), Сане.

"Наполи": Пепе Рейна, Хюсай (Маджо, 70), Альбиоль, Кулибали, Гулям, Зелиньски, Диавара, Хамшик (Унас, 78), Кальехон, Мертенс, Инсинье (Аллан, 56).

Предупреждения: Уокер, 37. Де Брейне, 44. Фернандинью, 72. Альбиоль, 74. Маджо, 79.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

"Фейеноорд" (Голландия) - "Шахтер" (Украина) - 1:2 (1:1)

Голы: Бергхейс, 8 (1:0). Бернард, 24 (1:1). Бернард, 54 (1:2).

"Фейеноорд": Джонс, ван Бек (Крамер, 77), Хапс, Ньивкоп (Торнстра, 61), Сен Жюст, Эль-Ахмади, Вилхена, Амрабат, Йергенсен (Ларссон, 67), Бергхейс, Боэтиус.

"Шахтер": Пятов, Ракицкий, Бутко, Исмаили, Ордец, Степаненко, Тайсон, Марлос (Зубков, 90+2), Бернард (Коваленко, 70), Фред, Феррейра (Хочолава, 77).

Предупреждения: Ракицкий, 48. Тайсон, 64. Эль-Ахмади, 66. Коваленко, 77. Амрабат, 87.

Удаление: Ракицкий, 75.

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).