"Ман Сити" обыграл "Шахтер", "Наполи" - "Фейеноорд"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Сити" одолел "Шахтер" - 2:0. Английский клуб возглавляет турнирную таблицу группы F с двумя победами.

В другом поединке группы "Фейеноорд" проиграл "Наполи", избежав разгромного поражения лишь на последней минуте встречи.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-й тур

Группа F

"Наполи" (Италия) - "Фейеноорд" (Голландия) - 3:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 7 (1:0). Мертенс, 49 (2:0). Кальехон, 70 (3:0). Амрабат, 90+3 (3:1).

Нереализованный пенальти: Торнстра, 68 (вратарь).

"Наполи": Пепе Рейна, Гулям, Максимович, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 71), Аллан, Жоржинью (Диавара, 80), Кальехон (Рог, 73), Мертенс, Инсинье.

"Фейеноорд": Джонс, Хапс, Дикс, Сен Жюст, Эль-Ахмади, Торнстра (Билал Басаджикоглу, 69), Вилхена, Тапия (ван Бек, 78), Амрабат, Бергхейс (Ларссон, 86), Боэтиус.

Предупреждения: Кулибали, 37. Эль-Ахмади, 47. Бергхейс, 54. ван Бек, 86. Диавара, 90+1.

Судья: Коллам (Шотландия).

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шахтер" (Украина) - 2:0 (0:0)

Голы: Де Брейне, 48 (1:0). Стерлинг, 90 (2:0).

Нереализованный пенальти: Агуэро, 72 (вратарь)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Делф, Де Брейне, Фернандинью, Сильва (Гюндоган, 81), Габриэл Жезус (Стерлинг, 54), Агуэро (Бернарду Силва, 85), Сане.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Марлос (Дентинью, 78), Фред (В.Коваленко, 90+1), Степаненко, Тайсон, Бернард (Петряк, 89), Феррейра.

Предупреждение: Ордец, 66.

Судья: Мануэл де Соуза Невеш (Португалия).