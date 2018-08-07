"Мальме" и "Видеотон" сыграли вничью в Лиге чемпионов

Шведский "Мальме" и венгерский "Видеотон" не смогли выявить сильнейшего в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:1. На гол Андерса Кристиансена ответил Лоик Него.

Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с лучшим из пары "Селтик" (Шотландия) - АЕК (Греция).

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Мальме" (Швеция) - "Видеотон" (Венгрия) - 1:1 (0:0)

Голы: Кристиансен, 62 (1:0). Него, 71 (1:1).

Судья: Юг (Словения).

7 августа. Мальме. Стадион "Swedbank Stadium (Malmo New Stadium)".