13:51 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мальенко рассудит ЦСКА и "Байер"

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Стали известны арбитры, назначенные на матчи группового турнира Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник 22 ноября. Поединок группы E между ЦСКА и "Байером" рассудит испанская бригада арбитров под руководством Ундиано Мальенко. Помогать Мальенко будут его соотечественники: ассистенты – Рауль Кабанеро, Диего Барберо Севилья, дополнительные помощники – Карлос Гомес и Хосе Мария Санчес Мартинес, четвертый рефери – Роберто дель Паломар. Встреча ЦСКА - "Байер" начнется в 20.00 по московскому времени.

Напомним, после четырех туров группового турнира армейцы имеют в своем активе два очка и замыкают турнирную таблицу группы E. В активе у "Байера" – шесть баллов. Также в этой группе выступают "Монако" (восемь очков) и "Тоттенхэм" (четыре очка).

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