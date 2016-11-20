Мальенко рассудит ЦСКА и "Байер"

Стали известны арбитры, назначенные на матчи группового турнира Лиги чемпионов, которые состоятся во вторник 22 ноября. Поединок группы E между ЦСКА и "Байером" рассудит испанская бригада арбитров под руководством Ундиано Мальенко. Помогать Мальенко будут его соотечественники: ассистенты – Рауль Кабанеро, Диего Барберо Севилья, дополнительные помощники – Карлос Гомес и Хосе Мария Санчес Мартинес, четвертый рефери – Роберто дель Паломар. Встреча ЦСКА - "Байер" начнется в 20.00 по московскому времени.

Напомним, после четырех туров группового турнира армейцы имеют в своем активе два очка и замыкают турнирную таблицу группы E. В активе у "Байера" – шесть баллов. Также в этой группе выступают "Монако" (восемь очков) и "Тоттенхэм" (четыре очка).