Мактоминэй - в стартовом составе "МЮ" на матч с "Бенфикой"

Стали известны составы "Манчестер Юнайтед" и "Бенфики" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут на поле появится 20-летний хавбек Скотт Мактоминэй. Для него это третье появление в стартовом составе "МЮ" в карьере и первое - в Лиге чемпионов.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Манчестер Юнайтед": де Хеа - Дармиан, Байи, Смоллинг, Блинд - Мактоминэй, Матич - Мата, Лингард, Марсьяль - Лукаку.

Запасные - Ромеро, Линделеф, Янг, Рэшфорд, Эррера, Мхитарян, Шоу.

"Бенфика": Свилар - Дуглас, Жардел, Диас, Гримальдо - Пицци, Фейса, Филипе Аугусто - Сальвио, Рауль Хименес, Диого Гонсалвеш.

Запасные - Жулиу Сезар, Л. Лопес, Самарис, Жонас, Сеферович. Элизеу, Серви.

Матч "МЮ" - "Бенфика" начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.