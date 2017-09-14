Максим Калиниченко: "В игре с "Бенфикой" удача оказалась на стороне ЦСКА. И речь не только о пенальти"

Экс-полузащитник Максим Калиниченко в интервью "СЭ" отметил, что ЦСКА повезло в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1). Бывший футболист подчеркнул, что в минувшей встрече армейцы выглядели невыразительно.

– Главный вывод после матча в Лиссабоне?

– Футбол непредсказуем. Если "Спартаку" в последнее время явно не везет, то в игре с "Бенфикой" удача оказалась на стороне ЦСКА. Речь не только о сомнительном пенальти. Армейцы в целом выглядели невыразительно, однако сумели вырвать победу. Что ж, фарт тоже нужно заслужить.

– С везением разобрались. Что еще предопределило успех ЦСКА?

– Грамотная тактика. Дисциплинированная игра в обороне. У португальцев и не было особых моментов, несмотря на большой процент владения мячом. Еще отмечу настырного Жамалетдинова, который второй матч подряд забивает победный гол. Сначала "Амкару", теперь вот "Бенфике". Лавочка у ЦСКА не самая длинная, трансферы случаются все реже, зато молодежь получает отличный шанс проявить себя. И ребята не подводят!

– Следующий матч – с "Манчестер Юнайтед".

– В этом сезоне команда производит мощное впечатление. Лукаку добавил атаке скорости и агрессии. Именно этого не хватало "МЮ". Даже при Ибрагимовиче, который исполнял типичную роль "столба". Лукаку же впереди выжигает всё, постоянно держит защитников в напряжении. Может и убежать, и вверху за мяч побороться. За этим парнем нужен глаз да глаз. (Александр КРУЖКОВ)