Максим Калиниченко: "Ни ЦСКА, ни "Спартак" не показали суперигры в Лиге чемпионов"

Экс-полузащитник Максим Калиниченко в интервью "СЭ" отметил, что у "Спартака" проблема с реализацией моментов. Бывший футболист высказал мнение, что защитник красно-белых Андрей Ещенко не соответствует уровню Лиги чемпионов.

– Какой матч понравился больше – в Лиссабоне или Мариборе?

– Ни тот, ни другой. Ни ЦСКА, ни "Спартак" суперигры не показали. Армейцы вообще победы не заслуживали. Но молодцы, дотерпели, взяли важнейшие три очка. Что касается спартаковцев, то матч в Словении в очередной раз обнажил их проблемы.

– Это какие же?

– Построение атакующих действий. Низкая реализация моментов. Ну а самое главное – слабая игра крайних защитников. Особенно Ещенко. Андрей – хороший парень, боец, всегда сражается до конца. Но Лига чемпионов, на мой взгляд, – не его уровень. Если на фоне "Марибора" смотрелся неубедительно, что же будет с "Ливерпулем" и "Севильей", где на флангах куда более классные футболисты?!

– Теперь на очереди "Ливерпуль".

– Безоговорочный фаворит группы. Как по игре, так и по подбору футболистов. Действовать против него первым номером – слишком рискованно. Во встрече с "Севильей" англичане имели подавляющее преимущество, но умудрились сделать ничью. Для "Спартака" такой результат – огромный плюс. Взять очки в выездных матчах с этими соперниками будет сложно, а в Москве, при своих болельщиках, победить можно. Надо брать пример с "Шахтера", который дома спокойненько переиграл грозный "Наполи"​. (Александр КРУЖКОВ)