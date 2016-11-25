Максим Бузникин: "Ростов" сделал себе имя в Европе"

Известный российский футболист Максим Бузникин, который с 2005 по 2007 год защищал цвета "Ростова", уверен, что дончане сумели победить "Баварию" в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:2) за счет уверенной игры в обороне, быстрых контратак и стандартных положений. Он назвал выступление команды в этом еврокубковом сезоне чудом.

– Матч "Ростова" и "Баварии" получился очень интересным, – приводят "Известия" слова Бузникина. – Сложно было представить сценарий лучше, чем тот, который мы видели в этой игре. "Ростов" мог рассчитывать только на свои сильные стороны. Так и получилось. За счет массированной обороны, контратак и стандартных положений и удалось одержать победу. Что еще мог "Ростов" противопоставить "Баварии"? Ничего. Не скажу, что ростовчане играли в какой-то креативный футбол – они играли как обычно. Просто в игре с немцами все задумки удалось реализовать. Что касается предстоящего матча с ПСВ, то в Голландии может произойти все что угодно. Это футбол, ведь никто не мог себе представить, что "Ростов" обыграет "Баварию". Но дончане показали характер, хорошо разобрали соперника и победили. То же самое может быть и с голландцами, все-таки ПСВ значительно уступает "Баварии" в классе. Если говорить о еврокубковом сезоне для "Ростова" в целом, то не иначе как чудом, это не назовешь. Болельщики посмотрели на большие команды, а ростовчане сделали себе имя в Европе – лучше и быть не могло.