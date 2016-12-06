14:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Максим Бузникин: "Ростов" хочет подарить городу еврокубковую весну"

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Экс-нападающий "Ростова" Максим Бузникин в преддверии матча бывшей команды в групповом турнире Лиги чемпионов с ПСВ подчеркнул, что желто-синие могут преподнести сюрприз любому сопернику. По его словам, ростовчанам будет непросто одержать победу, но они имеют хорошие шансы. 

 

- "Ростову" будет сложно с любым соперником, - сказал Бузникин. - Но шансы у них есть. Мы все убедились в том, что подопечные Данильянца способны преподнести сюрприз разным командам. Они еще никогда не оказывались в 1/16 финала Лиги Европы. Естественно, что клубу хочется подарить городу еврокубковую весну. Сегодня ростовчане будут бороться за победу, чтобы не только выйти в 1/16, но и заработать деньги и очки. И ПВС, и "Ростову" будет непросто. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча ПСВ – "Ростов"

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