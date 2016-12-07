Максим Боков: "Тоттенхэм"? Для ЦСКА нет авторитетов"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков рассчитывает на победу российской команды в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Он отметил, что преимущество на стороне лондонцев. Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги Европы ЦСКА необходима только победа.
– Несмотря на сильного соперника, жду от ЦСКА только победы. Армейцам будет тяжело, к тому же информационный фон перед игрой соответствующий – Слуцкий проводит свой последний матч.
– Почему тренер объявил об уходе до матча?
– Мы можем только предполагать, но точный ответ знает лишь Леонид Викторович.
– Кто фаворит?
– Преимущество у "Тоттенхэма". Англичане в домашних играх представляют куда большую угрозу, чем в гостевых. При этом для ЦСКА нет авторитетов на футбольном поле.
– Победы в чемпионате России придадут ЦСКА положительных эмоций?
– Это скажется на уверенности команды. (Сергей АСТАХОВ)
Долой марионеток-макларенеток
Авторитетов нет - они в космос не летают?
20:48
sarkis1957
Можно смеяться?
19:48
bond1951
макс ты умница
19:37
Веефника
"При этом для ЦСКА нет авторитетов на футбольном поле" ===== А как же Космос Баварии. Даже великий тренер из вашего двора признавал, что о таком уровне футбольного искусства можно только мечтать. А вот для скромного Ростова авторитетов на футбольном поле действительно нет. Поэтому он продолжит весеннюю часть еврокубков. А у ЦСКА впереди лишь утешительный лондонский банкет за счет бывшего. Пустячок, но приятно.
19:12