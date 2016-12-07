Максим Боков: "Тоттенхэм"? Для ЦСКА нет авторитетов"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков рассчитывает на победу российской команды в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Он отметил, что преимущество на стороне лондонцев. Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги Европы ЦСКА необходима только победа.

– Несмотря на сильного соперника, жду от ЦСКА только победы. Армейцам будет тяжело, к тому же информационный фон перед игрой соответствующий – Слуцкий проводит свой последний матч.

– Почему тренер объявил об уходе до матча?

– Мы можем только предполагать, но точный ответ знает лишь Леонид Викторович.

– Кто фаворит?

– Преимущество у "Тоттенхэма". Англичане в домашних играх представляют куда большую угрозу, чем в гостевых. При этом для ЦСКА нет авторитетов на футбольном поле.

– Победы в чемпионате России придадут ЦСКА положительных эмоций?

– Это скажется на уверенности команды. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Тоттенхэм" – ЦСКА