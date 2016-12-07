18:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Максим Боков: "Тоттенхэм"? Для ЦСКА нет авторитетов"

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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков рассчитывает на победу российской команды в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Он отметил, что преимущество на стороне лондонцев. Напомним, что для выхода в плей-офф Лиги Европы ЦСКА необходима только победа.

– Несмотря на сильного соперника, жду от ЦСКА только победы. Армейцам будет тяжело, к тому же информационный фон перед игрой соответствующий – Слуцкий проводит свой последний матч.

– Почему тренер объявил об уходе до матча?

– Мы можем только предполагать, но точный ответ знает лишь Леонид Викторович.

– Кто фаворит?

– Преимущество у "Тоттенхэма". Англичане в домашних играх представляют куда большую угрозу, чем в гостевых. При этом для ЦСКА нет авторитетов на футбольном поле.

– Победы в чемпионате России придадут ЦСКА положительных эмоций?

– Это скажется на уверенности команды. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Тоттенхэм" – ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Долой марионеток-макларенеток

Авторитетов нет - они в космос не летают?

20:48

sarkis1957

Можно смеяться?

19:48

bond1951

макс ты умница

19:37

Веефника

"При этом для ЦСКА нет авторитетов на футбольном поле" ===== А как же Космос Баварии. Даже великий тренер из вашего двора признавал, что о таком уровне футбольного искусства можно только мечтать. А вот для скромного Ростова авторитетов на футбольном поле действительно нет. Поэтому он продолжит весеннюю часть еврокубков. А у ЦСКА впереди лишь утешительный лондонский банкет за счет бывшего. Пустячок, но приятно.

19:12

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