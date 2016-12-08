Максим Боков: "Тоттенхэм" быстро очухался от пощечины ЦСКА"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков подчеркнул, что у него остались неоднозначные впечатления от игры армейцев в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3). По его словам, складывалось впечатление, что после забитого мяча красно-синими игра может закончится в пользу подопечных Леонида Слуцкого.

- У меня остались неоднозначные впечатления от прошедшего матча, - начал Боков. - Конечно, ребятам хотелось победить, потому что это была последняя игра под руководством Леонида Слуцкого. Армейцы старались не ударить в грязь лицом и иногда это получалось. Но на поле соперника, конечно, сложно было играть. Было много фланговых атака англичан, ударов по воротам. Было видно, что Акинфееву тяжело, но он сумел отразить много опасных моментов.

Когда мы забили, была мысль, что можем сыграть удачно. Я ждал продолжения. Думал, что наши ребята разовьют успех, но соперник, к сожалению, быстро очухался от этой пощечины.

- Леонид Слуцкий после матча отметил, что именно кадровые проблемы не позволили армейцам играть на равных с "Тоттенхемом".

- Отчасти я согласен с этим. У ЦСКА действительно короткая скамейка. Например, отсутствие Вернблума сказалось. Если все брать по кусочкам и сложить в одну мозаику, так и получается. Но я бы не сказал, что кадры - это основная проблема ЦСКА, хотя это одна из проблем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)