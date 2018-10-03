Максим Боков: “С "Ромой" не сыграет Акинфеев? В ЦСКА не бывает безвыходных ситуаций"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков в интервью "СЭ" подвел итоги победы над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов. По его словам, где-то армейцам повезло.

– Самообладание москвичей взяло верх, – говорит Боков. – После быстрого гола требовалось не просто садиться назад, а выдерживать, что называется, МХАТовские паузы – это ЦСКА и делал. Наша команда хорошо проводила контратаки, создавала опасные моменты, но при этом позволяла сопернику подходить к своим воротам. "Реал" же вышел на поле слишком самоуверенным, возможно, где-то недооценил соперника. Впрочем, без везения не обошлось – мадридцы обстучали стойки ворот Акинфеева.

– Некоторые болельщики выступают против проведения матчей ЦСКА в Лиге чемпионов в "Лужниках". Согласны с такой позицией?

– Конечно, хотелось бы, чтобы красно-синие проводили все игры ЛЧ на своем стадионе, но, при всем уважении, на Песчаной такой поддержки, как на "Лужниках", не будет. Арена показала себя в этом плане с наилучшей стороны – что во время ЧМ-2018, что вчера.

– Поняли, что произошло в концовке, когда удалили Акинфеева?

– Думаю, судья наказал Игоря за разговоры и излишние эмоции. Напряжение в концовке висело сумасшедшее, к тому же, арбитр добавил, на мой взгляд, совершенно ненужные четыре минуты. Наверное, судьи научились читать по губам, выучили нехорошие слова, которые могут в пылу произнести футболисты. Мне кажется, что погорячился и Игорь, и рефери Хацеган.

– Матч с "Ромой" Игорь пропустит. Без него будет сложнее повторить вчерашний успех?

– Отсутствие Акинфеева – ощутимая потеря. С другой стороны, ЦСКА привык вопреки всему находить выходы из, как кажется, безвыходных положений. Уверен, с "Ромой" красно-синие выжмут максимум возможного – за себя и за капитана. (Иван Торопцев)