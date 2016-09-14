Максим Боков: "Игнашевич и Березуцкий? Старый конь борозды не испортит"

Тренер ДЮФШ ЦСКА и бывший защитник команды поделился мнением о грядущем матче с "Байером" и сказал, что заменить Березуцкого и Игнашевича сейчас некем.

- Считаю, победить в матче с "Байером" ЦСКА сможет. Конечно, придется тяжело, но армейцам не привыкать. Пора заканчивать безвыигрышную лигочемпионскую эпопею! (ЦСКА 4 матча подряд не может победить в Лиге чемпионов – Прим."СЭ") Думаю, у ребят мысли только о победе.

- У "Байера" быстрая линия атаки. Справятся ли возрастные защитники армейцев?

– Я тоже был далеко не самым быстрым защитником. Знаете, бегать за такими нападающими бессмысленно. Важнее правильно расположиться. Леонид Слуцкий посмотрел много матчей "Байера", думаю, он сможет выбрать нужную тактику. Да и команда у нас опытная. Справятся.

– Очередной сезон в основе проводят Игнашевич и Березуцкий. Не пора ли менять таких возрастных футболистов?

– Старый конь борозды не испортит. Пока у этих защитников есть желание продолжать, и они могут приносить пользу, нужно играть и выигрывать. Если есть идеи уходить, то продолжать выступать не стоит. Мне кажется, у Игнашевича с Березуцким таких мыслей нет. Да и подобных разговоров не должно быть! Выступают-то они достойно!

– Вы – тренер ДЮСШ ЦСКА. Как вы считает, есть ли сейчас замена этим защитникам?

– Сейчас – нет. В перспективе – да. На данный момент в клубах РФПЛ нет никого, кто бы мог хотя бы приблизиться к уровню Игнашевича и Березуцкого. Хорошо, что эти ребята в строю! Молодые футболисты многому могут у них научиться.

– А на домашнем чемпионате мира нам стоит ждать абсолютно новой связки в обороне сборной или будут специально подбирать партнера для Березуцкого?

– Оба варианта возможны. Но, если будут искать кого-то в пару к Березуцкому, то достойного защитника найдут. Правда, игрока не такого высокого класса, как Игнашевич. (Ярослав СУСОВ)