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Максим Боков: "Арбитры допустили явную ошибку в пользу "Байера"

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Среда. Леверкузен. "Байер" – ЦСКА – 2:2. 36-я минута. Алан ДЗАГОЕВ (слева) забивает первый гол армейцев.ЦСКА в Леверкузене: полчаса кошмара, две минуты волшебства

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков назвал ничью с "Байером" (2:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов хорошим результатом для москвичей. По словам ветерана красно-синих, впечатление от игры испортила работа судей.

- Судейство в первые минуты испортило впечатление от матча, арбитры допустили явную ошибку в пользу немецкой команды, - сказал Боков.

- Слуцкий оценил работу итальянской бригады высоко.

- Критика никак не повлияла бы на исход матча. Но всем было видно - первый гол был забит из положения "вне игры", при этом был и рикошет от руки.

- Что помогло ЦСКА исправить свое бедственное положение?

- Характер! Команда смогла переломить ход встречи. После того как ЦСКА сравнял счет, шансов у "Байера" уже не было, игра успокоилась.

- Траоре разочаровал?

- Форвард еще только вливается в армейскую игру. Партнеры ищут Траоре впереди, отдают ему передачи. Дзагоев, Головин и Еременко из глубины здорово подключались.

- Еременко был лучшим?

- Он провел хороший матч, он один из самых стабильных игроков ЦСКА. Отмечу и Вернблума, выполнившего огромный объем работы.

- Ничья на старте турнира - хороший результат?

- Да, ЦСКА может занести его в актив. (Сергей АСТАХОВ)

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