Максим Боков: "Акинфеев сыграет на 200 процентов, ЦСКА победит "Монако" 1:0"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков считает, что армейцы способны выиграть в сегодняшнем матче группового турнира Лиги чемпионов у "Монако". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

- "Монако" сегодня находится на хорошем счету, - сказал Боков. - Тем более, у ЦСКА есть значимые изменения в составе – отсутствуют лидирующие игроки Дзагоев и Еременко. Это потери, но не могу сказать, что большие. Без них, безусловно, будет сложно. Говорить о равноценной замене пока не приходится, все – таки футболисты высокого уровня. Но сейчас ЦСКА находится на каких-то невероятных эмоциях. Уверен, они справятся с задачей.

Есть молодежь, которая стремится попасть в основной состав, когда-то же им нужно начинать, почему не сейчас? После травмы возвращается Акинфеев. Игорь – профессионал с большой буквы. Думаю, он уже восстановился и сыграет на все 200 процентов. Хотелось бы верить, что ЦСКА возьмет верх – 1:0. (Любовь КОНЯЕВА)

ЦСКА победит, Акинфеев не пропустит. Армейцы дают прогнозы на матч с "Монако"