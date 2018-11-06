Максим Беляев: "Шансы у "Локомотива" в матче с "Порту" есть"

Бывший защитник "Локомотива" Максим Беляев считает, что у красно-зеленых есть шансы в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту". По его мнению, подопечные Юрия Семина будут играть от обороны.

– "Локомотив" сейчас объективно на ходу, – цитируют "Известия" Беляева. – У них внушительная победная серия. Сложно предсказать, как они будут играть в выездной игре с "Порту". Наверное, будут больше действовать от обороны. Шансы у них есть.

"Порту" – "Локомотив": Лига чемпионов, 6 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 23.00 по московскому времени