07:47 | Футбол — Лига чемпионов

Максим Беляев: "Шансы у "Локомотива" в матче с "Порту" есть"

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Бывший защитник "Локомотива" Максим Беляев считает, что у красно-зеленых есть шансы в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту". По его мнению, подопечные Юрия Семина будут играть от обороны.

– "Локомотив" сейчас объективно на ходу, – цитируют "Известия" Беляева. – У них внушительная победная серия. Сложно предсказать, как они будут играть в выездной игре с "Порту". Наверное, будут больше действовать от обороны. Шансы у них есть.

"Порту" – "Локомотив": Лига чемпионов, 6 ноября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 23.00 по московскому времени

Дополнительная информация

https://iz.ru/808594/sevastian-terletckii/na-kraiu-evropy-lokomotiv-provedet-kliuchevoi-match-v-lige-chempionov

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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