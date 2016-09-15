10:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Макс Эберль: "Манчестер Сити" сейчас на 2-3 головы сильнее "Боруссии"

0
0
0
2

Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль после поражения от "Манчестер Сити" в матче 1-го тура Лиги чемпионов (0:4) отметил высокий уровень соперника. Также он вспомнил прошлогодние поединки, в котором немецкая команда дважды проиграла "Сити" – 2:4 и 1:2.

– Было много эйфории вокруг нашего клуба в последнее время, – цитирует L'Equipe Эберля. – В прошлом году мы провели хороший поединок против "Манчестер Сити", но сейчас мы играли против команды, которая, вероятно, будет в гонке за победу в финале Лиги чемпионов. "Сити" на две или три головы сильнее нашей команды.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

сферический_конь_в_вакууме

Результаты 1 тура ЛЧ: 5-0, 4-0, 7-0, 0-6... Что это за ерунда? Нужно сократить количество команд - оставить как в винрарные времена - только чемпионы и больше никого.

10:54

баламошка

Так вы и не Боруссия, скорее Утипупсия. Настоящая Боруссия - Дортмунд.

10:34

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ