Макс Эберль: "Манчестер Сити" сейчас на 2-3 головы сильнее "Боруссии"

Спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль после поражения от "Манчестер Сити" в матче 1-го тура Лиги чемпионов (0:4) отметил высокий уровень соперника. Также он вспомнил прошлогодние поединки, в котором немецкая команда дважды проиграла "Сити" – 2:4 и 1:2.

– Было много эйфории вокруг нашего клуба в последнее время, – цитирует L'Equipe Эберля. – В прошлом году мы провели хороший поединок против "Манчестер Сити", но сейчас мы играли против команды, которая, вероятно, будет в гонке за победу в финале Лиги чемпионов. "Сити" на две или три головы сильнее нашей команды.