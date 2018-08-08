Маклаков назвал дебильными ошибки игроков "Спартака" в матче с ПАОК

Известный болельщик "Спартака", актер Алексей Маклаков, заявил, что красно-белые пройдут ПАОК, несмотря на поражение в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (2:3).

- ПАОК мы пройдем! А вот что дальше? В центре опять виснут фланги, опять дебильные ошибки в своей штрафной. Отдельное спасибо Ещенко, спасибо за отдельные красивые атаки. Много неясного по игре Промеса и Адриану, Зобнин вымотан ЧМ-2018. Почему Каррера игрнорирует Ханни? - написал Маклаков в Твиттере.

ПАОК МЫ ПРОЙДЁМ!А ВОТ ЧТО ДАЛЬШЕ?ОПЯТЬ ПРОБЛЕМА В ЦЕНТРЕ,ОПЯТЬ ВИСНУТ ФЛАНГИ,ОПЯТЬ ДЕБИЛЬНЫЕ ОШИБКИ В СВОЕЙ ШТРАФНОЙ,ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ЕЩЕНКО,СПАСИБО ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ КРАСИВЫЕ АТАКИ,МНОГО НЕ ЯСНОГО ПО ИГРЕ ПРОМЕСА И АДРИАНО,ЗОБНИН ВЫМОТАН ЧМ,ПОЧЕМУ КАРЕРА ИГНОРИРУЕТ ХАНИ? – Алексей Маклаков (@AlexmkAlex) 8 августа 2018 г.

Ответный матч состоится в Москве 14 августа.