22:30 | Футбол — Лига чемпионов

Маклаков назвал дебильными ошибки игроков "Спартака" в матче с ПАОК


Известный болельщик "Спартака", актер Алексей Маклаковзаявил, что красно-белые пройдут ПАОК, несмотря на поражение в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов (2:3).

- ПАОК мы пройдем! А вот что дальше? В центре опять виснут фланги, опять дебильные ошибки в своей штрафной. Отдельное спасибо Ещенко, спасибо за отдельные красивые атаки. Много неясного по игре Промеса и Адриану, Зобнин вымотан ЧМ-2018. Почему Каррера игрнорирует Ханни? - написал Маклаков в Твиттере.

 

Ответный матч состоится в Москве 14 августа.

ПАОК - Спартак М

 

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