16:52 | Футбол — Лига чемпионов

Магнуссон, Кучаев и Хосонов участвуют в тренировке перед матчем с "Реалом"

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ЦСКА проводит тренировку на "ВЭБ Арене" накануне матча группового турнира Лиги чемпионов против "Реала". В занятии принимают участие Хердур Магнуссон, Константин Кучаев и Хетаг Хосонов, которые до недавнего времени восстанавливались от травм. Матч ЦСКА - "Реал" состоится 2 октября на стадионе "Лужники". Начало игры - 22.00 по московскому времени. (Андрей Михайлов)

ЦСКА – "Реал": Лига чемпионов, 2 октября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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