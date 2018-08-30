Мачей Рыбус - о соперниках "Локо" в ЛЧ: "Кто достанется - тот достанется"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус отметил, что у него нет предпочтений перед жеребьевкой Лиги чемпионов. Мероприятие состоится в четверг, железнодорожники попали в 1-ю корзину.

- Конечно, буду с удовольствием наблюдать за жеребьевкой, - приводят "Известия" слова Рыбуса. - Очень интересно, с кем нам предстоит сыграть на групповой стадии, там немало топ-клубов. Но лично у меня нет особых предпочтений. Кто достанется - тот достанется.

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