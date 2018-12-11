Мачей Рыбус: "Локомотив" очень хочет в Лигу Европы"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус отметил, что команда выйдет на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Шальке" с запредельным настроем. Железнодорожникам необходима победа, чтобы претендовать на третье место в группе и выход в Лигу Европы.

- Знаем, что "Шальке" в прошедшие выходные проиграли в дерби, - приводят "Известия" слова Рыбуса. - Наверняка, они выйдут на игру с нами с целью реабилитироваться за домашнее поражение от "Боруссии". Но и мы будем настроены запредельно. Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками. Понимаем, что будет сложно, но мы на это способны.