Мачей Рыбус: "2:0 с "Галатасараем" нас полностью устраивает"

Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус прокомментировал победу над "Галатасараем" (2:0) в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 и высказал мнение о возможной встречи Польши с Россией на Евро-2020.

– Что Юрий Палыч сказал в перерыве?

– Сказал продолжать играть, пытаться забить второй гол. После гола отошли назад, но особенно моментов у "Галатасарая" не было.

– Могли забить еще?

– Было еще пару хороших моментов, могли забить, но 2:0 нас устраивает.

– "Локо" же забил еще два, но их не защитили.

–Голы из офсайда? Сложно сказать, я не видел моменты.

– Удалось взять реванш за гостевое поражение от "Галатасарая"?

– По игре я бы не сказал, что заслуживали поражение в прошлом матче. Не получилось взять реванш, но, как уже сказал, 2:0 устраивает.

– В воскресенье будет жеребьевка Евро-2020. Хотели бы встретиться с Россией?

– Россия очень хорошо выступила на ЧМ и играет намного лучше, чем до ЧМ. Я бы не хотел с ними встретиться.

"Локомотив" одержал первую победу на групповом этапе и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. (Елена Григорьевская, Константин Колмаков)

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