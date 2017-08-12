Люсьен Фавр: "Снайдер и Балотелли не сыграют с "Наполи"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр сообщил, что полузащитник Весли Снайдер и нападающий Марио Балотелли пропустят первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Наполи". Встреча состоится 16 августа в Неаполе.

- Думаю, что Снайдер и Балотелли не сыграют в Неаполе, - цитирует пресс-служба клуба Фавра. - Безусловно, это два важных игрока, но они пока не готовы к такой игре. Снайдер последние недели работал только с тренером по физподготовке в Голландии, поэтому ему нужно еще несколько недель, чтобы набрать форму. Относительно Марио, я не могу точно сказать, будет ли он в группе, так как ему еще предстоит пройти обследование по поводу травмы подколенного сухожилия, поэтому все заявления о нем могут скомпрометировать меня.