Люсьен Фавр: "Счет 4:0 - слишком крупный"

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр считает, что его команда слишком крупно обыграла "Атлетико". Матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов завершился со счетом 4:0 в пользу немецкой команды.

– Если проанализировать игру, счет 4:0 окажется слишком крупным, – цитирует AFP Фавра. – Первые 10-15 минут нам дались очень тяжело, нас не было в игре. Затем улучшили свой футбол, хорошо комбинировали, создавали моменты. Первый гол придал нам уверенности. Во втором тайме нам пришлось тяжело, мы часто проигрывали единоборства. Так что 4:0 не отражает игры. Нам было очень сложно бороться за мяч.