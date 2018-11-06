Люсьен Фавр: "Против "Атлетико" невозможно доминировать все 90 минут"

Главный тренер доортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико"​ отметил, что против мадридцев невозможно доминировать 90 минут.

- Иногда все решают детали, - цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. - В Дортмунде мы вели 1:0, но после перерыва сели слишком глубоко. "Атлетико" пробил в штангу и едва не сравнял. Против такой команды невозможно доминировать все 90 минут.