05:55 | Футбол — Лига чемпионов

Люсьен Фавр: "Против "Атлетико" невозможно доминировать все 90 минут"

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Главный тренер доортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Атлетико"​ отметил, что против мадридцев невозможно доминировать 90 минут. 

- Иногда все решают детали, - цитирует пресс-служба УЕФА Фавра. - В Дортмунде мы вели 1:0, но после перерыва сели слишком глубоко. "Атлетико" пробил в штангу и едва не сравнял. Против такой команды невозможно доминировать все 90 минут.

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025101/index.html?iv=true

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