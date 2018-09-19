Люсьен Фавр: "Нам было очень сложно обыграть "Брюгге"

Главный тренер "Боруссии" (Дортмунд) Люсьен Фавр - о матче с "Брюгге" в Лиге чемпионов (1:0).

- Это было непросто. "Брюгге" - это чемпион Бельгии, они упорно работали, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - В конце концов они устали, но нам было очень и очень сложно. В первом тайме мы недостаточно двигались, поэтому у нас не получалось создавать моменты.

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