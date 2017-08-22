Люсьен Фавр: "Если бы я не верил в успех "Ниццы", не пришел бы на пресс-конференцию"

Главный тренер "Ниццы" Люсьен Фавр верит в то, что его команда может выйти в групповой турнир Лиги чемпионов. В первом выездном матче 4-го отборочного раунда турнира "Ницца" уступила "Наполи" со счетом 0:2.

– Если бы я не верил в успех, то не пришел бы на пресс-конференцию, – цитирует официальный сайт "Ниццы" Фавра. – Я сказал об этом сразу после матча. Еще не все решено. Хотя нам нужно будет провести огромную работу. Посмотрим, какой будет готовность Балотелли и Снайдера. Они сыграли с "Генгамом" и должны восстановиться. Думаю, они хорошо справятся, если выйдут и почувствуют игру.

Нам нужно остановить не только Инсинье и Мертенса. "Наполи" начинается с Кулибали и Альбиоля. Эта команда играет подвижно, активно перемещает мяч. У неаполитанцев быстрая атака. Нам нужно играть компактнее, чем в первой встрече. Каждый должен участвовать в отборе, в прессинге. Я не знаю, по какой схеме мы будем играть.