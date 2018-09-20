Люка Тузар: "Победа над "Манчестер Сити" - это подвиг"

Полузащитник "Лиона" Люка Тузар выразил радость по поводу победы над "Манчестер Сити" (2:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, этот успех войдет в историю.

– Эта игра многое будет значить в нашей карьере, – цитирует AFP Тузара. – Победа здесь – это подвиг. Мы отлично справились. Нужно поздравить всю команду, весь персонал, весь клуб. Я не скажу, что подготовка была спокойной. После ничьей с "Каном" мы собрались и поговорили. Мы недовольны тем, как играем с начала сезона. Но это другой турнир, и мы хотели начать его максимально хорошо. Наш результат – нечто исключительное. Но не нужно думать, что все теперь будет само получаться. Впереди у нас важная игра с "Марселем" в чемпионате.