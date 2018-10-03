Люка Тузар: "Ничья с "Шахтером" – хороший результат"

Полузащитник "Лиона"​ Люка Тузар после ничьей с "Шахтером" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что игра была равной. По его словам, в первом тайме "ткачи" слишком многое позволяли сопернику.

- Во втором тайме мы играли как одна хорошо сплоченная команда, - цитирует пресс-служба УЕФА Тузара. - Матч был равным. Нам противостояла очень серьезная команда. Думаю, ничья – хороший результат, хоть мы и хотели победить. Мы слишком многое позволяли сопернику в первом тайме.