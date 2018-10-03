07:22 | Футбол — Лига чемпионов

Люка Тузар: "Ничья с "Шахтером" – хороший результат"

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Полузащитник "Лиона"Люка Тузар после ничьей с "Шахтером" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:2) отметил, что игра была равной. По его словам, в первом тайме "ткачи" слишком многое позволяли сопернику.

- Во втором тайме мы играли как одна хорошо сплоченная команда, - цитирует пресс-служба УЕФА Тузара. - Матч был равным. Нам противостояла очень серьезная команда. Думаю, ничья – хороший результат, хоть мы и хотели победить. Мы слишком многое позволяли сопернику в первом тайме.

Лион – Шахтер Д

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025071/index.html

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