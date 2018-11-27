Люк Шоу: "Нужно быть толстокожим человеком, чтобы играть под руководством Моуринью"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу перед домашней игрой пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Янг Бойз" рассказал о том, что нужно игроку для того, чтобы выступать в команде, которую тренирует Жозе Моуринью. Также он заявил, что каждый в составе "МЮ" должен биться за этого тренера.

"Нужно быть толстокожим человеком для того чтобы играть под руководством Жозе Моуринью и за "Манчестер Юнайтед". Все мы должны биться за этого тренера, а также, за нашу команду и клуб. Каждый игрок в нашей раздевалке - это боец, и все мы хотим лучшего для "Юнайтед", - приводит слова Шоу The Guardian.

После четырех туров группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в квартете Н, где его соперниками, помимо "Янг Бойз", являются "Ювентус" и "Валенсия". В активе "красных дьяволов" семь очков, и, в случае сегодняшней победы и поражения испанского клуба от "Старой Синьоры", они могут гарантировать себе место в плей-офф.

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