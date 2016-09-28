Люк де Йонг "отобрал" у "Ростова" миллион евро

Центральный нападающий ПСВ Люк де Йонг, сравняв счет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:2), лишил ростовчан миллиона евро. В этом сезоне УЕФА платит за победу в матче группового турнира Лиги чемпионов полтора миллиона. А вот ничья оценивается в пятьсот тысяч. Напомним, что победа над "Аяксом" в 4-м отборочном раунде принесла "Ростову" 2 миллиона, а само по себе участие в Лиге чемпионов – 12,7 миллиона. (Александр БОБРОВ)
Горюнов
Никто, ничего, не потерял, "Ростов" "заплатил" за опыт в Европе, теперь расслабона на последних секундах таймов, надеюсь, не будет
00:56
Повар*
Люк, я твой атэц.
00:37
Uzulius
Посчитайте пожалуйста сколько потеряло ЦСКА на Акинфееве, который пропускает в 40 ка матчах в Лиге чемпионов подряд
00:36
Противник осень-весна
Не приезжать ему в Ростов туристом никогда)
00:24
crazysun78
его надо выкупить и зачморить.. ))
00:24
Басист
Грабёж!!! Среди светла вечера, на глазах пятнадцати... упс... тринадцати с половиной тысяч человек...
00:22
sb1006
Может А.Бобров подсчитает, сколько наши собственные игроки "отбирают" у своих клубов миллионов евро своими ляпами, "привозами", не попаданиями в ворота ? Слабо ?
00:19
баламошка
Ворюга европейская.
00:11
grey174
Заработать за 90 минут полмиллиона европейских рублей тоже великое искусство!!!
00:11
diskmen
А сколько в чемпионате России платят?
00:06
bemegott 2
И все вместе сэкономили УЕФА пол-ляма)
00:04
ненавижу_Мойшу_Каца
А Джанаев спас пол- миллиона )
23:59 28 сентября