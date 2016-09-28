23:48 28 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Люк де Йонг "отобрал" у "Ростова" миллион евро

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Центральный нападающий ПСВ Люк де Йонг, сравняв счет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:2), лишил ростовчан миллиона евро. В этом сезоне УЕФА платит за победу в матче группового турнира Лиги чемпионов полтора миллиона. А вот ничья оценивается в пятьсот тысяч. Напомним, что победа над "Аяксом" в 4-м отборочном раунде принесла "Ростову" 2 миллиона, а само по себе участие в Лиге чемпионов – 12,7 миллиона. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – ПСВ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (12)
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Горюнов

Никто, ничего, не потерял, "Ростов" "заплатил" за опыт в Европе, теперь расслабона на последних секундах таймов, надеюсь, не будет

00:56

Повар*

Люк, я твой атэц.

00:37

Uzulius

Посчитайте пожалуйста сколько потеряло ЦСКА на Акинфееве, который пропускает в 40 ка матчах в Лиге чемпионов подряд

00:36

Противник осень-весна

Не приезжать ему в Ростов туристом никогда)

00:24

crazysun78

его надо выкупить и зачморить.. ))

00:24

Басист

Грабёж!!! Среди светла вечера, на глазах пятнадцати... упс... тринадцати с половиной тысяч человек...

00:22

sb1006

Может А.Бобров подсчитает, сколько наши собственные игроки "отбирают" у своих клубов миллионов евро своими ляпами, "привозами", не попаданиями в ворота ? Слабо ?

00:19

баламошка

Ворюга европейская.

00:11

grey174

Заработать за 90 минут полмиллиона европейских рублей тоже великое искусство!!!

00:11

diskmen

А сколько в чемпионате России платят?

00:06

bemegott 2

И все вместе сэкономили УЕФА пол-ляма)

00:04

ненавижу_Мойшу_Каца

А Джанаев спас пол- миллиона )

23:59 28 сентября

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