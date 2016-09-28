Люк де Йонг "отобрал" у "Ростова" миллион евро

Центральный нападающий ПСВ Люк де Йонг, сравняв счет в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" (2:2), лишил ростовчан миллиона евро. В этом сезоне УЕФА платит за победу в матче группового турнира Лиги чемпионов полтора миллиона. А вот ничья оценивается в пятьсот тысяч. Напомним, что победа над "Аяксом" в 4-м отборочном раунде принесла "Ростову" 2 миллиона, а само по себе участие в Лиге чемпионов – 12,7 миллиона. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – ПСВ