Людовик Жюли: "Монако" досталась напряженная группа"

Посол "Монако" Людовик Жюли после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов отметил, что у каждой команды будут шансы на выход в плей-офф. Монегаскам за выход в следующую стадию придется побороться с "Бешикташем", "Порту" и "Лейпцигом"​.

- Это напряженная группа, у всех четырех команд есть шансы, - цитирует пресс-служба клуба Жюли. - "Порту" навевает мне хорошие воспоминания... В этой группе у каждого коллектива будет шанс. В матче с "Бешикташем" нас ждет особая атмосфера, которая будет чем-то новым для молодых игроков, и им придется учиться. "Монако" предстоят большие игры.

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