Любош Михел: "Реал" обыграет "Ливерпуль" с разницей в один мяч"

Спортивный директор ПАОКа, бывший арбитр ФИФА Любош Михел сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль".

- Я думаю, что победит в итоге "Реал", но скорее всего с минимальным счетом – 2:1 или 3:2. Разгрома не случится, интрига будет до самого конца, - цитирует функционера "сегодня". - Словом, легким для "Реала", как многие считают, этот финал точно не будет. Хотя точный прогноз вам сейчас никто не даст. Любой финал абсолютно непредсказуем. А вдруг кто-то из игроков Мадрида заработает быстрое удаление? Или вратарь допустит ошибку? И все пойдет по-другому

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.