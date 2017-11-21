Любомир Фейса: "В Москве холодновато, но мы постараемся обыграть ЦСКА"

Полузащитник "Бенфики"​ Любомир Фейса в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что эта встреча является важной для лиссабонцев. По его словам, португальцы хотят победить и показать хорошую игру.

– Какие ожидания о матча?

– Это очень важный для нас матч. Мы постараемся победить и показать хорошую игру.

– Насколько дискомфортна для вас московская погода и может ли это стать фактором в пользу ЦСКА?

– Действительно, в Москве холодновато. Но мы профессионалы и должны адаптироваться к любым погодным условиям.

– Как вы себя чувствуете после травмы? И как вам новая тактика команды?

– Я готов на 100 процентов физически, все в полном порядке. Что касается тактики, мы без проблем перестраиваемся с 4-4-2 на 4-3-3.

– Испытываете давление в связи с тем, что не смогли набрать очков в текущем розыгрыше Лиги чемпионов?

– Давления мы не испытываем. Мы все знаем, что нам необходимо побеждать, мы постараемся сделать это в двух оставшихся матчах. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч ЦСКА – "Бенфика" пройдет завтра, 22 ноября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.