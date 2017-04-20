Лязакетт и Вальбуэна - в старте "Лиона" на матч с "Бешикташем"

Стали известны стартовые составы "Бешикташа" и "Лиона" на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что первая встреча завершилась победой французского клуба со счетом 2:1.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

"Бешикташ": Фабрисио Агосто, Кекхан Генюл, Тошич, Митрович, Адриану, Куарежма, Хатчинсон, Огузхан, Талиска, Бабел, Дженк.

"Лион": Лопеш, Жалле, Нкулу, Диакаби, Морель, Гоналон, Тузар, Толиссо, Корне, Лязакетт, Вальбуэна.

Матч "Бешикташ" - "Лион" состоится сегодня, начало - в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.