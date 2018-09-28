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"Лужники" готовятся оказать королевский прием "Реалу"

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"Лужники" продолжают подготовку к домашним матчам ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов, информирует пресс-служба спорткомплекса.

Напомним, что армейцы получили соответствующее разрешение от УЕФА 14 сентября.

- Готовим поле к Лиге чемпионов! Окажем королевскому клубу королевский приём, но надеемся, что итог матча больше порадует российских болельщиков!
Кстати, знаете откуда берутся полосы на футбольном поле? Все дело в направлении стрижки газона: за счёт этого и на стадионе, и на телевизионной картинке зонами газон выглядит то светлее, то темнее, - говорится в сообщении пресс-службы стадиона.

ЦСКА проведет в "Лужниках" три встречи группового этапа ЛЧ - с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" из Пльзени (27 ноября).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовим поле к Лиге чемпионов! Окажем королевскому клубу королевский приём, но надеемся, что итог матча больше порадует российских болельщиков! Кстати, знаете откуда берутся полосы на футбольном поле? Все дело в направлении стрижки газона: за счёт этого и на стадионе, и на телевизионной картинке зонами газон выглядит то светлее, то темнее. #лужники #лигачемпионов #цска #реалмадрид #футбол

Публикация от Спорткомплекс "Лужники" (@luzhniki_official) 28 Сен 2018 в 2:15 PDT

 

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