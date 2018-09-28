"Лужники" готовятся оказать королевский прием "Реалу"

"Лужники" продолжают подготовку к домашним матчам ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов, информирует пресс-служба спорткомплекса.

Напомним, что армейцы получили соответствующее разрешение от УЕФА 14 сентября.

- Готовим поле к Лиге чемпионов! Окажем королевскому клубу королевский приём, но надеемся, что итог матча больше порадует российских болельщиков!

Кстати, знаете откуда берутся полосы на футбольном поле? Все дело в направлении стрижки газона: за счёт этого и на стадионе, и на телевизионной картинке зонами газон выглядит то светлее, то темнее, - говорится в сообщении пресс-службы стадиона.

ЦСКА проведет в "Лужниках" три встречи группового этапа ЛЧ - с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" из Пльзени (27 ноября).