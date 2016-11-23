Лукаш Пищек: "Легия" была хороша в атаке, практически не уступая "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Легией" (8:4) выразил удовлетворение победой. Вместе с тем он подчеркнул: команда не должна позволять сопернику забивать четыре гола на своем поле. Эта встреча стала рекордной по результативности в истории турнира.

– "Легия" была очень хороша в атаке, – приводит официальный сайт УЕФА слова Пишчека. – Практически не уступала нам. С одной стороны, победа – очень важна. Но с другой – мы не должны позволять "Легии" забивать нам четыре гола, если хотим быть в числе лучших европейских команд. Нужно отдать должное полякам, забившим в двух последних матчах с нами и "Реалом" семь голов. Также я рад за Ройса. Мы друзья, и мне приятно снова видеть его на поле, забивающим голы.