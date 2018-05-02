Лукас Васкес: "В целом "Реал" был лучше "Баварии"

Нападающий "Реала" Лукас Васкес после ничьей с "Баварией" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что мадридцам пришлось тяжело. Также он добавил, что игроки испанской команды были готовы к сопротивлению мюнхенцев.

- Мы знали, что это будет сложно, потому "Бавария" - отличная команда, что игроки и показали, - цитирует пресс-служба клуба Васкеса. - Я думаю, что в целом мы были лучше, поэтому и победили. "Баварии" было нечего терять. Мы знали, что придется тяжело, играть в обороне и использовать моменты.