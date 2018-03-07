Лукас Васкес: "Почему бы "Реалу" не выиграть третью подряд Лигу чемпионов?"

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес считает, что его команда способна выиграть Лигу чемпионов в третий раз подряд. В 1/8 финала турнира мадридцы обыграли "ПСЖ" (3:1 и 2:1).

– Трудно объяснить, почему мы не столь же хороши в чемпионате, – цитирует A Bola Васкеса. – Определенные проблемы в начале сезоне помешали нам обрести уверенность, которая есть в Лиге чемпионов. Это другой турнир, в котором мы играем раз в две недели.

Почему бы не выиграть третью Лигу чемпионов подряд? Еще много сильных конкурентов, но мы можем думать об этом.