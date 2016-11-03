Лукас Васкес: "Матч против "Легии" получился странным для "Реала"

Полузащитник "Реала" Лукас Васкес после игры группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" (3:3) подчеркнул, что мадридцы потеряли два очка. Ведя в счете 2:0, испанцы пропустили три гола, но в концовке матча смогли вырвать ничью.

– Мы разочарованы результатом, "Реал" потерял два очка, – цитирует клубная пресс-служба Васкеса. – Этот матч получился странным, но нам нужно его проанализировать, изучить свои ошибки и сделать выводы. Такое в футболе случается, для нас это хороший урок.