10:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Лукас Васкес: "Матч против "Легии" получился странным для "Реала"

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Полузащитник "Реала" Лукас Васкес после игры группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" (3:3) подчеркнул, что мадридцы потеряли два очка. Ведя в счете 2:0, испанцы пропустили три гола, но в концовке матча смогли вырвать ничью.

– Мы разочарованы результатом, "Реал" потерял два очка, – цитирует клубная пресс-служба Васкеса. – Этот матч получился странным, но нам нужно его проанализировать, изучить свои ошибки и сделать выводы. Такое в футболе случается, для нас это хороший урок.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Valdemarson

неужели тоже договорняк?

12:10

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