Лукас Моура: "В Лиге чемпионов все игры трудные"

Нападающий "ПСЖ" Лукас Моура после победы над "Базелем" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (3:0) отметил, что соперник доставил его команде проблем в начале игры. Также он сослался на ошибку швейцарской команды в моменте, когда он забивал гол.

- У нас были некоторые проблемы в начале игры против "Базеля", - цитирует пресс-служба клуба Лукаса. - Однако мы собрались и нам удалось забить. Лига чемпионов очень специфический турнир, все игры трудные. "Базель" играл компактно в первом тайме, но после перерыва мы навязали свою игру и получили больше пространства. Мой гол случился из-за ошибки соперника. В таких ситуациях нужно правильно использовать свой шанс.