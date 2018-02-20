Лукас Моура: "Тоттенхэм" может выиграть Лигу чемпионов"

Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура отметил, что команда имеет задатки для победы в Лиге чемпионов. "Шпоры" в первом матче 1/8 финала сыграли на выезде вничью с "Ювентусом" (2:2). Ответная игра состоится 7 марта на "Уэмбли".

- Выиграть Лигу чемпионов? Почему нет? - приводит The Telegraph слова Моуры. - Это самый сложный кубковый турнир в мире, но у нас есть задатки для победы. Всегда нужно иметь позитивный настрой. Мы провели отличный матч с "Ювентусом", да еще и на выезде.

Я доволен своей новой командой. Мне всего 25, но я уже достаточно опытен, чтобы помочь "Тоттенхэму".