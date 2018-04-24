Лукас Лейва: "В матчах с "Ромой" я буду поддерживать "Ливерпуль"

Полузащитник "Лацио" Лукас Лейва заявил, что будет болеть за свой бывший клуб "Ливерпуль" в полуфинальных матчах Лиги чемпионов против "Ромы". По словам бразильца, в эти дни Рим разделится на две половины: тех, кто переживает за "красных", и тех, кто поддерживает "волков".

– Одна часть Рима будет поддерживать "Ливерпуль" – это фанаты "Лацио", потому что они не хотят видеть своих заклятых соперников в финале. Но другая часть Рима будет переживать за "Рому", так что это получится очень мощный полуфинал, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Лейву. – Конечно, сам я буду поддерживать "Ливерпуль". Считаю, что у него есть все возможности и умения, чтобы выиграть, ведь мы видели, как были сильны "красные" на "Энфилде" в матче с "Манчестер Сити".

Лейва перешел в "Лацио" из "Ливерпуля", за который играл с 2007 по 2017 годы. В составе "красных" бразилец провел 346 матчей и стал обладателем Кубка английской лиги.

Матч "Ливерпуль" – "Рома" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.