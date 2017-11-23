Лукас Эрнандез: "Не все зависит от "Атлетико"

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандез остался доволен победой над "Ромой" (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Чтобы выйти в плей-офф, мадридцам нужно обыграть "Челси" и надеяться, что "Рома" не справится с "Карабахом".

– Мы должны были обыграть "Рому" и сделали это, – цитирует AFP Эрнандеза. – Нам остается ехать в Лондон и побеждать там, ожидая нужного результата "Ромы". Не все зависит от нас. Но мы сделаем все возможное для достижения цели. В последнее время нам тяжело давались голы, мы были не очень хороши в атаке. Но знали, что голы придут.