Лука Модрич: "Желаю "Тоттенхэму" всего хорошего, но не в матчах с "Реалом"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич отметил, что для него предстоящая игра Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" будет особенной. Хорват перебрался в мадридский клуб как раз из стана "шпор".

– "Тоттенхэм" был первым клубом мирового уровня, в котором я оказался, – цитирует AS Модрича. – Я провел там четыре замечательных года, остались только самые приятные воспоминания. Жаль, что игра будет не на "Уайт Харт Лейн", а на "Уэмбли". Хотя это тоже фантастический стадион, на нем приятно играть.

"Тоттенхэм" значительно вырос как клуб. Он много вложил в развитие и заслужил свое положение. Я желаю "Тоттенхэму" всего хорошего, но не в матчах с нами.

После четырех лет в "Тоттенхэме" мне нужен был новый вызов, чтобы карьера вышла на новый уровень. "Реал" стал идеальным клубом для этого. Когда я узнал об интересе "Реала", для меня ничего больше не существовало. "Сантьяго Бернабеу" – лучший стадион, на котором я когда-либо играл.