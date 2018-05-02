Лука Модрич: "Всегда есть споры по поводу судей, когда играет "Реал"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич после ничьей с "Баварией"​ в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:2) отметил, что мадридцы уже привыкли к разговорам по поводу судейства. Испанская команда сыграет в финале турнира в третий раз подряд.

- За пять лет четыре раза выйти в финал трудно, - цитирует пресс-служба клуба Модрича. - Мы очень рады, потому что делаем нечто потрясающее и впечатляющее. Нам нужно сделать еще один шаг, и, надеюсь, мы сможем поднять еще один кубок ЛЧ над головой. Финал - это всегда сложно.

Споры по поводу судейства? Полемика всегда есть, когда мы играем. Я не видел момента с Марселу, и поэтому не могу его комментировать. Некоторые люди всегда хотят свести к минимуму наш успех. Мы привыкли к этому.