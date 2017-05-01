Лука Модрич: "В полуфинале Лиги чемпионов фаворитов нет"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил силу соперника. По его словам, фаворита в противостоянии нет.

– Все игры с "Атлетико" очень трудны, – цитирует Модрича Marca. – Первый матч у нас будет дома, поэтому надо победить. Конечно, надеемся на поддержку болельщиков. Считаю, что в полуфинале Лиги чемпионов фаворитов нет. На этой стадии выиграть у любого соперника очень сложно.

Первый матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится во вторник, 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.