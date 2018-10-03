Лука Модрич: "Мы раздражены. Не ожидали потерять очки"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич признался, что команда шокирована поражением от ЦСКА (0:1) в игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Мадридцы не забивают голов в третьем матче подряд.

– Мы раздражены. Не ожидали потерять здесь очки, и атмосфера в раздевалке сейчас не лучшая, – цитирует официальный сайт "Реала" Модрича. – Нужно поднять голову. В последних трех матчах мы сыграли не на своем уровне. Против "Атлетико" во втором тайме действовали чуть лучше. Когда вы не забиваете, это вызывает беспокойство. Но мы найдем выход из ситуации. Нужно собраться и быть позитивнее.

Я начал игру в запасе, потому что тренер сказал, чтобы я отдохнул. Я играл три или четыре матча подряд. В итоге ему пришлось меня выпустить, поскольку в футболе сложно все точно спланировать. Я попытался помочь команде. У нас были моменты, но мы не сумели их реализовать. Надо это улучшить.