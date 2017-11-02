Лука Модрич: "Это тяжелый удар, но "Тоттенхэм" заслужил победу над "Реалом"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич отметил, что не ожидал поражения от "Тоттенхэма" (1:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов. Он также добавил, что мадридцы смогут выйти из непростой ситуации.

Отметим, что лондонцы впервые оказались сильнее "Реала" – команды провели семь встреч друг с другом за всю историю. На счету "королевского клуба" – 4 победы, два раза команды играли вничью.

– Конечно, это тяжелый удар, мы не ожидали такого поражения. Но "Тоттенхэм" заслужил победу, – цитирует Marca Модрича. – Они играли намного лучше нас. Нам нужно двигаться вперед и искать решения для выхода из этой ситуации. Она неприятна, но мы и раньше оказывались в подобном положении. Мы умеем преодолевать трудности и сейчас мы сможем выйти из сложившейся ситуации.

Напомним, после четырех туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Н, отставая от "Тоттенхэма" на 3 очка и опережая идущую третьей дортмундскую "Боруссию" на 5 баллов.