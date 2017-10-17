Луизу Адриану осталось два гола до Неймара

Гол в ворота "Севильи" стал для Луиза Адриану 21-м в матчах Лиги чемпионов. Форвард "Спартака", выступавший ранее за "Шахтер", занимает шестое место в списке бразильских бомбардиров в истории главного еврокубка. От лидера – Кака – 30-летний нападающий отстает на девять голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бразильские бомбардиры в Лиге чемпионов