Луизу Адриану осталось два гола до Неймара

Гол в ворота "Севильи" стал для Луиза Адриану 21-м в матчах Лиги чемпионов. Форвард "Спартака", выступавший ранее за "Шахтер", занимает шестое место в списке бразильских бомбардиров в истории главного еврокубка. От лидера – Кака – 30-летний нападающий отстает на девять голов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие бразильские бомбардиры в Лиге чемпионов
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Милан, Реал
|
86
|
30
|
Барселона, Милан, Олимпиакос П
|
73
|
27
|
Марио ЖАРДЕЛ
|
Порту, Галатасарай
|
46
|
25
|
Джованни ЭЛБЕР
|
Бавария, Лион
|
69
|
25
|
Барселона, ПСЖ
|
42
|
23
|
Шахтер, Спартак
|
44
|
21
|
Барселона, Милан
|
47
|
18
|
ЖУНИНЬЮ ПЕРНАМБУКАНУ
|
Лион
|
59
|
18
|
Порту, Зенит
|
50
|
17
|
Реал, Фенербахче
|
120
|
16
- Неймар Сантос
- Спартак (футбол)
- Шахтер Дн
- Севилья
- Роналдинью
- Кака
- Ривалдо Феррейра
- Луиз Адриану
- Роберто Карлос
- Халк
werder63
Обещал забить Севилье - и забил!
23:58