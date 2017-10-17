23:43 | Футбол — Лига чемпионов

Луизу Адриану осталось два гола до Неймара

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Гол в ворота "Севильи" стал для Луиза Адриану 21-м в матчах Лиги чемпионов. Форвард "Спартака", выступавший ранее за "Шахтер", занимает шестое место в списке бразильских бомбардиров в истории главного еврокубка. От лидера – Кака – 30-летний нападающий отстает на девять голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие бразильские бомбардиры в Лиге чемпионов

Игрок

Клубы

Матчи

Голы

КАКА

Милан, Реал

86

30

РИВАЛДО

Барселона, Милан, Олимпиакос П

73

27

Марио ЖАРДЕЛ

Порту, Галатасарай

46

25

Джованни ЭЛБЕР

Бавария, Лион

69

25

НЕЙМАР

Барселона, ПСЖ

42

23

ЛУИЗ АДРИАНУ

Шахтер, Спартак

44

21

РОНАЛДИНЬЮ

Барселона, Милан

47

18

ЖУНИНЬЮ ПЕРНАМБУКАНУ

Лион

59

18

ХАЛК

Порту, Зенит

50

17

РОБЕРТО КАРЛОС

Реал, Фенербахче

120

16

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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werder63

Обещал забить Севилье - и забил!

23:58